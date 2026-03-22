Gegen den Kopf: Mann tritt auf Obdachlose ein während sie schliefen

Berlin - Er kam, als sie schon geschlafen haben. In der vergangenen Nacht ist es in Berlin-Mitte zu einer schockierenden Attacke gekommen. Ein 28-Jähriger soll mehrfach gegen den Kopf von Obdachlosen getreten haben.

Einer der Obdachlosen musste nach der Attacke ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Zeugen zufolge trat der Mann gegen 22.50 Uhr unter der Brücke am Alexanderufer zunächst auf einen 40-Jährigen ein – kurz darauf soll er auch einem 65-Jährigen mehrfach gegen Kopf und Oberkörper getreten haben.

Als die Polizei eintraf, versuchte der Angreifer noch zu fliehen – ohne Erfolg. Kooperativ zeigte er sich allerdings nicht. Stattdessen spuckte er bei der Festnahme um sich, beleidigte und bedrohte die Beamten massiv, wie die Polizei mitteilt.

Besonders hart traf es den älteren der beiden Opfer: Der 65-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen, konnte deswegen keine Angaben machen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.