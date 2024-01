Geldautomat in Brand gesteckt: Täter konnte noch flüchten

Berlin - In der vergangenen Nacht hat ein Unbekannter im Stadtbezirk Pankow einen Geldautomaten in Brand gesteckt.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem brennenden Geldautomaten gerufen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sich die Tat gegen 2.45 Uhr in einem Geldinstitut an der Hauptstraße in Wilhelmsruh ereignet haben.

Nach bisherigen Ermittlungen bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma einen maskierten Mann im SB-Bereich, der sich an dem Kartenschlitz des Automaten zu schaffen machte. Kurze Zeit später verließ der Mann die Bank dann in unbekannte Richtung.

Anschließend stellte der Zeuge Rauch und Flammen an dem Geldautomaten fest und alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte löschten den brennenden Automaten, der durch das Feuer stark beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand.