Geldautomat in Köpenick gesprengt: Duo flieht ohne Beute

Berlin - In Berlin-Köpenick ist in der Nacht zum heutigen Dienstag ein Geldautomat gesprengt worden.

Die Mitarbeiter sahen den Angaben zufolge gegen 4 Uhr auf der Videoüberwachung, dass sich zwei Verdächtige mit einem Brecheisen an der Außentür der Filiale zu schaffen machten und diese aufbrachen.

Demnach alarmierte die Sicherheitszentrale der Bank in der Bahnhofstraße die Polizei , wie diese mitteilte.

Das Duo floh laut Polizei ohne Beute. Verletzt wurde niemand. Kriminaltechniker rückten an und sicherten am Tatort Spuren. Die Ermittlungen des LKA dauern an.