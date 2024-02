09.02.2024 13:20 Geldtransporter in Mariendorf überfallen! Täter auf der Flucht

Am Mariendorfer Damm in Berlin ist am Freitagmorgen ein Geldtransporter überfallen worden. Die Täter sind noch auf der Flucht.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am Mariendorfer Damm in Berlin ist am Freitagmorgen ein Geldtransporter überfallen worden. Die Täter sind noch auf der Flucht. In Berlin ist am Freitag ein Geldtransporter ins Visier von Kriminellen geraten. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa Die Tat soll sich gegen 9 Uhr vor einer Volksbank-Filiale ereignet haben. Der Transporter hatte Geld geladen, als plötzlich vier maskierte Männer auftauchten und zuschlugen. Die Räuber sollen den Fahrern des Geldtransporters zunächst ihre Waffe abgenommen und dann eine Geldkassette erbeutet haben. Mit wie viel Geld die Tatverdächtigen davonkamen, ist noch nicht bekannt. Berlin Crime Teenager-Bande überfällt Supermarkt: Nach Raub an Eltern übergeben Die Polizei bestätigte den Vorfall inzwischen. Zudem gab die Behörde an, dass wenig später - nicht weit vom Tatort - auf einem Parkplatz an der Mohringer Allee in Neukölln ein brennendes Auto entdeckt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Noch ist unklar, ob es einen Zusammenhang zu dem Überfall gibt. Nach dem Überfall weist ein Zettel auf eine temporäre Schließung einer Bankfiliale hin. © Fabian Sommer/dpa Aktuell ist der Mariendorfer Damm wegen des Polizei-Einsatzes in Höhe Prühßstraße voll gesperrt. Erstmeldung am 9. Februar, 11.39 Uhr. Letztes Update um 13.20 Uhr.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa