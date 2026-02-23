Gewalt auf dem Schulweg: Messer-Mädchen wollen 15-Jährige abziehen

Berlin - Hässliche Szenen am U-Bahnstation Rathaus Spandau am Montagmorgen: Eine 15-Jährige ist in Begleitung ihrer Freundin (14) geschlagen, getreten und mit einem Messer verletzt worden. Die mutmaßlichen Angreifer: zwei andere weibliche Teenies.

Am U-Bahnstation Rathaus Spandau griffen die weiblichen Verdächtigen die 15-Jährige an. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Laut Polizei war die 15-Jährige und ihre 14-jährige Begleiterin gegen 8 Uhr auf dem Weg zur Schule, als die beiden unbekannten Jugendlichen sie ansprachen.

Diese forderten die Wertsachen der 15-Jährigen. Als sie sich weigerte, habe sich die Situation zugespitzt.

Die beiden Schülerinnen flüchteten zunächst in eine Bäckerei innerhalb des Bahnhofs. Doch beim späteren Verlassen trafen sie erneut auf die mutmaßlichen Angreiferinnen.

Laut Polizeibericht zogen diese der 15-Jährige an den Haaren, schlugen und traten sie. Zudem soll das Duo sie mit einem Messer bedroht haben. Dabei erlitt die 15-Jährige eine Verletzung an der Hand.