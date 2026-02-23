Jugendliche Einbrecher hauen mit Kasse ab, doch kommen nicht weit

Berlin - Nach einem Einbruch in ein Geschäft in Berlin-Pankow hat die Polizei am frühen Montagmorgen zwei Jugendliche festgenommen.

Lange suchen musste die Berliner Polizei nach den jugendlichen Einbrechern aus Pankow nicht. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei berichtete, konnten Zivilkräfte die Tatverdächtigen kurz nach der Tat in der Nähe des Tatorts an der Wollankstraße stellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 17-Jähriger gegen 3.45 Uhr die Glaseinfassung der Eingangstür beschädigt haben. Anschließend stieg sein 15-jähriger Komplize in das Geschäft ein.

Der Jüngere soll daraufhin die gesamte Kasse an den Älteren übergeben haben. Anschließend flohen beide mit der Beute in Richtung Schönholzer Straße.

Die Tatverdächtigen konnten noch in der Nähe festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie ein Pfefferspray.