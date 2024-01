Gruppe tritt, schlägt und attackiert Mann mit Glasflasche

Berlin - Ein 45 Jahre alter Mann ist in Berlin-Pankow angegriffen und verletzt worden.

Das LKA ermittelt. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Er sei am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in der Thulestraße von einer fünfköpfigen Gruppe geschlagen und getreten worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Einer der Männer soll den 45-Jährigen zudem mit einer Glasflasche angegriffen haben. Dabei erlitt das Opfer eine Platzwunde am Kopf.

Zu einem Streit kam es nach ersten Erkenntnissen der Beamten zuvor nicht.

Nach dem Angriff sei die Gruppe Richtung Brauhausstraße geflüchtet. Die Polizei suchte die Umgebung ab, konnte die Verdächtigen aber nicht finden. Der 45-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.