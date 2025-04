Gruselfund in Wohnung: Frau tot, Verdächtiger festgenommen

Berlin - Eine 56 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend (gegen 20 Uhr) tot in ihrer Wohnung in Berlin-Spandau aufgefunden worden.

Immer wieder Spandau: Erst am Sonntag kam es in Hakenfelde zu Schüssen. Mitten am Tag eröffnete ein 20-Jähriger unvermittelt das Feuer auf einen 36-Jährigen, traf ihn in beiden Beinen und versuchte mit einem Taxi zu fliehen. Die Polizei nahm den jungen Mann fest.