Heimwerker-Utensil erregt Verdacht von Zivilpolizisten: Festnahme!

Berlin - In Berlin-Schöneberg hatte ein Dieb am Montag kein Glück. Zum Verhängnis wurde dem Mann ein herkömmliches Heimwerker-Utensil.

In Schöneberg klickten am Montag bei einem Fahrraddieb die Handschellen. © Lino Mirgeler/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Publik gemacht hat die Polizei den skurrilen Vorfall am Montagnachmittag auf X (ehemals Twitter).

Demnach waren Beamte in Zivil in Schöneberg unterwegs, als sie einen Mann dabei beobachteten, wie dieser ein Fahrrad in einen Innenhof brachte. So weit, so alltäglich, wollte man meinen.

Doch Moment mal! Das Sägen und ständige Fluchen, das in der Folge aus dem Hof drang, fanden die Polizisten dann doch sehr verdächtig.

Die Einsatzkräfte erwischten den Langfinger in flagranti, als dieser gerade mit einer Holz- und Metallsäge zu Werke ging.

Die Beteuerung, das Rad gehöre einem Freund, schützte den Mann nicht vor der Festnahme.