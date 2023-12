30.12.2023 07:27 Hochzeit endet im Blutbad: Mann wird erstochen!

Von Oliver Weinhold

Berlin - Was für das Brautpaar der schönste Tag im Leben werden sollte, endete in einer Bluttat. Ein Mann wurde auf einer Hochzeitsfeier in Berlin-Kreuzberg erstochen. Das Opfer erlag noch am Tatort seinen Stichverletzungen. © Morris Pudwell Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Hochzeitsfeier am Freitagabend auf der Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg stattgefunden haben. Als die Gäste tanzten und feierten, gerieten auf einmal zwei Männer in einen Streit. Laut Zeugen soll es nicht das erste Mal gewesen sein, dass die beiden aneinandergerieten. Schon in der Vergangenheit kam es wohl immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Das Opfer wurde mit einem Messer angegriffen und ging sofort zu Boden. Die eingetroffenen Rettungskräfte kämpften noch vor Ort um das Leben des Mannes. Berlin Crime Streit in Berliner Flüchtlingsheim: Sicherheitsdienst bespuckt und geschlagen Am Ende kam aber jede Hilfe zu spät. Er verstarb gegen 0.45 Uhr an seinen schweren Verletzungen. Der Täter wurde wenige Stunden nach der Tat von der Polizei festgenommen und in die Gefangenensammelstelle nach Tempelhof gebracht. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um zu verhindern, dass einer der Gäste den Saal verlässt. Der Einsatz dauerte bis spät in die Nacht.

Titelfoto: Morris Pudwell