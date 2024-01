Getreten und ausgeraubt: Polizei sucht nach Tätern

Nach diesen drei Männern sucht die Polizei. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach Angaben der Ermittler, ereignete sich die Tat am 12. Juni des vergangenen Jahres, gegen 21.20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Sonnenallee Ecke Pannierstraße.

Demnach soll einer der drei Männer einen 32-Jährigen homophob beleidigt haben. Später sollen die beiden anderen Tatverdächtigen den Mann geschlagen und getreten haben, auch als dieser bereits am Boden lag.

Derweil sollen die Gesuchten den Geldbeutel und das Handy des Opfers entwendet haben.

Die Ermittler fragen: