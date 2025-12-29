Illegale Böller lassen Scheiben in Schöneberg bersten: Täter auf der Flucht

Berlin - In Berlin-Schöneberg sind am Sonntagabend mehrere Fensterscheiben durch eine Explosion zerstört worden. Auslöser war offenbar ein illegaler Feuerwerkskörper.

Am Sonntagabend war die Berliner Polizei in Schöneberg im Einsatz. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, riefen Anwohner gegen 19 Uhr die Polizei, nachdem sie an der Sponholzstraße einen heftigen Knall gehört hatten.

Streifenbeamte stellten anschließend an mehreren Wohnhäusern zerborstene Fenster fest. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie es weiter hieß.

Die Polizei geht davon aus, dass verbotene Böller für die Schäden verantwortlich sind. Eine Ermittlungsgruppe der Berliner Polizei hat den Fall übernommen.