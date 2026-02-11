Autofahrer gibt bei Kontrolle Gas: Drei Menschen bei rücksichtsloser Flucht verletzt

Berlin - Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag in Berlin-Tempelhof vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei ein folgenschweres Chaos angerichtet.

Der Tatort am Tempelhofer Damm wurde weiträumig abgesperrt. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Bei der rücksichtslosen Flucht wurden drei Menschen verletzt, wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mitteilte. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Angaben zu ihrer Identität machte die Behörde nicht.

Nach ersten Erkenntnissen versuchte sich der Autofahrer gegen 12.50 Uhr in der Rollbergstraße der Kontrolle zu entziehen.

Bei seinem Fluchtversuch habe er auf dem Tempelhofer Damm drei Fahrzeuge beschädigt. Daher komme es unter der dortigen Autobahnbrücke zu Sperrungen, von denen auch der ÖPNV betroffen sei.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin berichtete von einem beträchtlichen Stau rund um die Anschlussstelle Tempelhofer Damm, der sich auch auf die Stadtautobahn A100 auswirkte.