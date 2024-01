Jugendliche stehlen Wertgegenstände aus Spielhalle

Die drei Jungs waren erst 15, 16 und 17 Jahre alt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Beamten am heutigen Freitag mitteilten, ereignete sich die Tat in der gestrigen Nacht gegen 0 Uhr in einem Hinterhof der Potsdamer Straße.

Demnach alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er die drei Personen beobachtet hatte, wie sie Pakete über einen Zaun hoben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung und ließen die Wertgegenstände zurück. In den Paketen befanden sich elektronische Geräte und Computerzubehör.

Kurze Zeit später konnte das Trio in der Nähe des Tatortes von den Beamten festgenommen werden. Bei den Tätern handelte es sich um 15, 16 und 17 Jahre alte Jungs.

Nach ersten Untersuchungen wurden die drei aus dem Polizeigewahrsam entlassen und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.