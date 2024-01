19.01.2024 09:27 Jugendlicher verlässt Einkaufszentrum und wird bewusstlos geschlagen!

Von Christoph Carsten

Berlin - Nach einer brutalen Attacke in Berlin-Tegel ist ein 16-Jähriger am Donnerstagabend in eine Klinik eingeliefert worden. In einem Einkaufszentrum in Berlin-Tegel ist ein 16-Jähriger ohne ersichtlichen Grund geschlagen worden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei mitteilte, verließ der Jugendliche gegen 21.30 Uhr zusammen mit einem 17-jährigen Freund und zwei Freundinnen (17 und 19 Jahre) das Einkaufszentrum Am Borsigturm. Dann tauchte plötzlich ein Unbekannter aus einer Gruppe heraus auf und schlug dem 16-Jährigen unvermittelt heftig gegen den Kopf. Dieser fiel daraufhin zu Boden und rührte sich nicht mehr. Der Freund des Geschlagenen rief daraufhin die Polizei und leistete Erste Hilfe. Der Schläger flüchtete mit seiner Gruppe in das Einkaufszentrum und konnte unerkannt entkommen. Berlin Crime Passanten finden Verletzten auf der Straße, kurz darauf stirbt er im Krankenhaus Der 16-Jährige kam nach kurzer Zeit wieder zu sich, war allerdings noch benommen. Wegen einer gebrochenen Nase und einer Platzwunde wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine Begleiter blieben unverletzt. Zu den näheren Hintergründen des Angriffs ermittelt die Polizei.

