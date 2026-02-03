Obdachlosenlager bei Kreuzberger Kirche in Flammen: Feuerteufel am Werk?

In Berlin-Kreuzberg hat am Montagabend ein Lager von Obdachlosen lichterloh gebrannt.

Berlin - In Berlin-Kreuzberg hat am Montagabend ein Lager von Obdachlosen lichterloh gebrannt.

Immer wieder sind Obdachlosenlager in Berlin Ziel von Brandanschlägen. (Archivfoto)  © Jens Kalaene/dpa

Mehrere Matratzen, ein Zelt und eine Mülltonne standen laut Polizei in Flammen.

Fußgänger hatten den Brand gegen 18 Uhr an einem Gehweg im Zufahrtsbereich der Kirche in der Yorckstraße bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Den Angaben zufolge griffen die Flammen auf eine Tür der Kirche über.

Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen.

Verletzte gab es glücklicherweise keine. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

