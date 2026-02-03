Mann in Transporter erschossen: Musste er deswegen sterben?

Berlin - Es sind Szenen wie aus einem Film! Ein dunkles Auto hält am Samstagmorgen in Berlin-Weißensee direkt neben einem geparkten Transporter - dann fallen Schüsse. Der 44-Jährige hat keine Chance. Trotz Rettungsmaßnahmen stirbt er vor Ort.

Die Polizei sichert den Tatort. © Fabian Sommer/dpa

Schnell wird klar: Es handelt sich um Mord. "Das war keine schiefgegangene Warnung, sondern eine gezielte Tötung", erklärte Stephan Weh, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Doch warum musste der Mann sterben? Der Polizei zufolge handelt sich es bei den Toten um einen türkischen Staatsbürger. Die Hintergründe sind weiter unklar, einen Bezug zur Organisierten Kriminalität schließen die Ermittler jedoch nicht aus.

War es ein Racheakt? Wie die B.Z. berichtet, soll es sich bei dem getöteten Mann um den Onkel eines Messerstechers handeln. Damals gerieten etwa 40 bis 60 Personen derart aneinander, dass ein 30-Jähriger erhebliche Stichverletzung erlitt. Er starb später an den Folgen im Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter, ein 25-Jähriger, wurde ebenfalls verletzt und in eine Klinik gebracht. Dessen Onkel soll nun in dem Transporter gesessen haben und durch die Schüsse getötet worden sein.