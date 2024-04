Katz-und-Maus-Spiel mit Polizei: Kaufhaus-Erpresser "Dagobert" vor 30 Jahren gefasst

Im Jahr 1998 stellt derKaufhaus-Erpresser Arno Funke (74), alias "Dagobert", sein Buch "Mein Leben als Dagobert" vor. © Peer Grimm/dpa

"Guten Morgen, hier ist Onkel Dagobert", sagt der Anrufer mit fisteliger Stimme. "Es tut mir leid, dass ich ihre Firma erpressen musste, aber es war nicht anders möglich", ergänzt er und hört sich dabei gehetzt an.

Drei Tage nach dieser Aufnahme, die heute in der Polizeihistorischen Sammlung in Berlin anzuhören ist, wird der Mann an einer Berliner Telefonzelle gestellt, als er neue Anweisungen für die Übergabe von mehr als 1,4 Millionen D-Mark stellen will.

Rund zwei Jahre hat Kaufhaus-Erpresser "Dagobert" Polizisten in Berlin und Hamburg mit seinen ausgeklügelten Tricks genarrt.

Am 22. April 1994 knallen bei der Polizei die Sektkorken - und auch der Gejagte ist letztlich erleichtert.

"Dass es sich über zwei Jahre hinzieht, habe ich selbst nicht gedacht", sagt Arno Funke rund 30 Jahre nach seiner Festnahme. "Die Luft war raus. Ich wollte auch nicht mehr. Aber ich hatte kein Geld", schildert der inzwischen 74-Jährige.

Letztlich gelang es aber der Polizei selbst, einen der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands aufzulösen. Eine Genugtuung.

Nach vielen gescheiterten Geldübergaben waren die Beamten Häme ausgesetzt und der Erpresser zunehmend zum "Volkshelden" geworden.