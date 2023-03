Kind sexuell bedrängt: Tatverdächtiger nach Hinweisen ermittelt

Berlin - Die Berliner Polizei sucht nach einem Mann, der ein Kind an einem U-Bahnhof in Marzahn-Hellersdorf bedrängt haben soll.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664 – 913555 oder per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de entgegen. Ebenso kann jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.