Polizei nimmt Uber, Bolt und Co. ins Visier: Das Ergebnis ist erschreckend

Berlin - Fahrdienste sind schon seit geraumer Zeit nicht mehr aus den Straßen Berlins wegzudenken, aber immer wieder sind deren Fahrer auch in Unfälle verwickelt - Grund genug für die Polizei , Uber, Bolt und Co. aber auch Taxis näher unter die Lupe zu nehmen.

Die Einsatzkräfte der Berliner Polizei sind bei der Kontrolle von Zollbeamten unterstützt worden. © Facebook/Polizei Berlin (Bildmontage)

So geschehen am vergangenen Montagabend im Süden der Hauptstadt. Hier haben Beamte des Abschnitts 45 gemeinsam mit Kollegen vom Zoll in Lichterfelde gezielt Mietwagen und Fahrdienste kontrolliert, wie die Polizei bei Facebook mitteilte.

Schließlich besteht ja gerade im Zusammenhang mit gewerblicher Personenbeförderung eine besondere Verantwortung für Unternehmen und Fahrer - sollte man zumindest meinen.

Das Ergebnis der Kontrolle fällt aber durchaus erschreckend aus, denn bei den insgesamt 31 Überprüfungen gab es satte 13 Beanstandungen - ein Fahrzeug musste von den Einsatzkräften sogar umgehend sichergestellt werden.

Am häufigsten - insgesamt fünfmal - wurden Ordnungswidrigkeiten aufgrund von fehlenden Dokumenten beanstandet, beispielsweise nicht vorhandene Fahrzeug- oder Personenbeförderungsscheine.