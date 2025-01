14.01.2025 10:01 2.370 Kugelbombe in Menschenmenge gezündet: Razzia bei 17-Jährigem

An Silvester ist in Berlin-Tegel eine Kugelbombe in einer Menschenmenge detoniert - am Dienstag hat die Polizei eine Razzia bei einem 17-Jährigen durchgeführt.

Von Thorsten Meiritz

Titelfoto: X/Polizei Berlin