Kuriose Festnahme in Berliner Obi-Markt: Feuerwehr muss anrücken

Berlin - Das sieht man wohl auch nicht alle Tage: Die Berliner Polizei musste in der Nacht zu Sonntag für eine Festnahme die Amtshilfe von den Kollegen der Feuerwehr in Anspruch nehmen.

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Leiterwagen an, sodass schwindelfreie Beamte den kletterfreudigen Tatverdächtigen mithilfe einer Drehleiter in Gewahrsam nehmen konnten.

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen Einbruch in einem "OBI"-Markt in Berlin-Adlershof vereitelt. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 23.30 Uhr fuhr dann schließlich ein Audi, in dem drei Männer saßen, am Adlergestell vor. Während ein 50-Jähriger in dem Auto sitzenblieb, machten sich zwei 20 und 21 Jahre alte Tatverdächtige daran, über einen Zaun zu klettern, um in den Außenbereich zu gelangen.

Auf diesen Augenblick hatten die Zivilpolizisten nur gewartet, um die Diebe auf frischer Tat zu ertappen. Der 50 Jahre alte Fahrer wurde von den Beamten als erstes festgenommen.

Danach drangen die Einsatzkräfte ebenfalls in das "OBI-Gartenparadies" vor, wo der 21-Jährige sich zwischen Baumaterialien verstecken wollte, wie die Polizei weiter mitteilte. Vergeblich, denn wenig später klickten bereits die Handschellen.

Nun musste nur noch der Dritte im Bunde von seinem hochgelegenen Zufluchtsort heruntergeholt werden.

In dem Audi fanden die Polizisten diverse neuwertige Werkzeuge. Der Wagen und das potenzielle Diebesgut wurden sichergestellt, die verhinderten Diebe mit auf die Wache genommen.