Leichenfund in Friedrichshain: Kripo veröffentlicht neue Ergebnisse

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Berlin-Friedrichshain in der Nacht zu Sonntag ermittelt weiterhin eine Mordkommission der Kriminalpolizei zu dem oder den Tätern.

Kriminaltechniker haben den Tatort in Friedrichshain gründlich untersucht. © Andreas Rabenstein/dpa

Der Mann sei mit einem Messer getötet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Hintergründe sowie die Identität des Mannes seien Gegenstand der Ermittlungen der Mordkommission.

Ob zwei Menschen, die die Polizei in der Nacht in Nähe des Tatorts in der Petersburger Straße antraf und festhielt, mit dem Toten in Verbindung standen, sei noch nicht klar, so die Staatsanwaltschaft weiter.