Mädchen in U-Bahn belästigt und gefilmt: Polizei nimmt Messer-Mann fest

Berlin - Ein 21 Jahre alter Mann ist in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden.

Die U-Bahn-Stationen Kottbusser Tor und Schönleinstraße in Berlin-Kreuzberg gelten als Drogen-Hotspots. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Er hatte am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in der U-Bahn der Linie 8 zwischen den Bahnhöfen Schönleinstraße und Kottbusser Tor zwei minderjährige Mädchen belästigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zudem soll er die 15- und 17-Jährigen mit einem Handy gefilmt und sich ihnen gegenüber sexistisch geäußert haben, hieß es weiter.

Weil die Mädchen dagegen protestierten, sei es zum Streit gekommen und ein bislang unbeteiligter 17-Jähriger griff ein.

Der Verdächtige habe dann mit seinen zwei Begleitern auf den Helfer eingeschlagen.

Am U-Bahnhof Kottbusser Tor soll der 17-Jährige auf die Mittelebene des Bahnhofs geflüchtet sein. Der 21-Jährige konnte ihn aber einholen. Laut Polizei drückte der Angreifer ihn gegen eine Wand und hielt ihm ein Messer an den Hals. Ein Zivilpolizist beobachtete den Vorfall.

Er gab sich zu erkennen und zog den Angaben nach seine Dienstwaffe. Der Verdächtige flüchtete aber dennoch. Einsatzkräfte nahmen ihn in der Reichenberger Straße fest. Als die Beamten ihn auf der Wache durchsuchten, fanden sie Kokain bei ihm.