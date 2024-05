17.05.2024 11:55 Männer prügeln am Alex mit Holzlatten aufeinander ein: 23-Jähriger in Klinik

Am späten Donnerstagabend musste die Polizei am Alex in Berlin einschreiten, nachdem zwei Männergruppen aufeinander losgegangen waren.

Von Christoph Carsten

Berlin - Schlägerei am Alexanderplatz! Am späten Donnerstagabend musste die Polizei in Berlin einschreiten, nachdem zwei Männergruppen aufeinander losgegangen waren. Die Auseinandersetzung startete unmittelbar unter dem Fernsehturm. © Morris Pudwell Wie die Polizei am Freitag mitteilte, beteiligten sich gegen 22.45 Uhr insgesamt etwa zehn Männer an der Auseinandersetzung in der Panoramastraße. Die Kontrahenten attackierten sich unter anderem mit Holzlatten. Auch abgebrochene Flaschen sollen im Spiel gewesen sein. In der Nähe des Tatorts fanden Polizisten später einen 23-Jährigen, der eine Stichverletzung im Oberkörper aufwies. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Weitere an der Schlägerei Beteiligte konnten die Beamten vor Ort zunächst nicht ausfindig machen. Daher ist auch nicht bekannt, ob es noch mehr Verletzte gibt. Tatverdächtig ist ein 31-jähriger Mann, der der Polizei namentlich bekannt ist. Nach ihm wird aktuell gefahndet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Prügelei führt die Kriminalpolizei.

