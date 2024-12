Mann am Reichstagsufer geschlagen und in Spree geworfen: Mordkommission ermittelt

Berlin - An der Spree in Berlin ist ein 48 Jahre alter Mann Opfer einer versuchten Tötung geworden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden Einsatzkräfte am vergangenen Freitag nach Mitte alarmiert.

Der Tatverdächtige wurde in der Nähe festgenommen. Am gestrigen Samstag erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten einen Haftbefehl gegen den 38-Jährigen. Er befindet sich seitdem in U-Haft.

Die erste Mordkommission des LKA Berlin ermittelt wegen versuchter Tötung.