Mann attackiert 65-Jährige wegen Kopftuch an U-Bahnhof: Festnahme

Berlin - Am U-Bahnhof Gesundbrunnen in Berlin ist eine 65-Jährige am Freitagnachmittag von einem Mann (44) offenbar wegen ihres Kopftuchs angegriffen worden.

Nur weil sie ein Kopftuch trug, ist am Freitag in Berlin-Gesundbrunnen eine 65-Jährige verletzt worden. (Symbolfoto) © Fredrik von Erichsen/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll der 44-Jährige die Frau gegen 14 Uhr an der Badstraße Ecke Behmstraße zunächst rassistisch beleidigt und bedrängt haben.

Dann packte der Tatverdächtige die 65-Jährige an den Armen, schubste sie mehrfach und bespuckte sie sogar. Schließlich stieß er sie so heftig, dass sie zu Boden fiel.

Die Frau erlitt Hämatome an den Händen und klagte über Knieschmerzen, wollte sich jedoch zunächst nicht ärztlich behandeln lassen.

Zeugen alarmierten umgehend die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den betrunkenen Tatverdächtigen fest. Ein Alkoholtest ergab rund 1,1 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen.