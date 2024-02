23.02.2024 11:24 Mann bricht mit Schnittwunde in Neuköllner Laden zusammen

In Berlin-Neukölln ist ein Mann mit einer Schnittwunde am Rücken in einem Geschäft zusammengebrochen.

Von Denis Zielke

Berlin - In Berlin-Neukölln ist ein Mann mit einer Schnittwunde am Rücken in einem Geschäft zusammengebrochen. Laut Polizei konnte der 20-Jährige bislang nicht befragt werden. (Symbolbild) © 123RF/chalabala Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr habe der 20-Jährige den Laden am Kottbusser Damm betreten, teile die Polizei am Freitag mit. Der Inhaber leistete Erste Hilfe und entdeckte dabei die Verletzung. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Berlin Crime Krawall-Duo schießt mit Metallkugeln auf Autos und fahrende Busse: Großer Schaden! Laut Polizei konnte er bislang nicht befragt werden. Zur Herkunft der Verletzungen und einem möglichen Tatort ermittelt die Kripo.

Titelfoto: 123RF/chalabala