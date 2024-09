Mann geht auf Date und landet verprügelt im Landwehrkanal

Berlin - Ein 57-Jähriger ist in Berlin-Charlottenburg in die Falle einer brutalen Gang getappt, die ihn verprügelte, ausraubte und schließlich in den Landwehrkanal warf.

Ein 57-jähriger Berliner wurde am vergangenen Mittwoch ausgeraubt und landete daraufhin im Landwehrkanal. © Fabian Sommer/dpa

Die perfide Masche der vier festgenommenen Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 20 Jahren: Über eine Dating-Plattform lockte das Quartett homosexuelle Männer an, um sie bei dem anschließenden Treffen auszurauben.

So auch den 57-Jährigen, der in der Nacht zum 29. August am U-Bahnhof Jungfernheide erschien. Dort traf er laut Polizei zunächst auf einen 19-Jährigen, der ihn zu einem dunklen Weg am Landwehrkanal führte.

Zum Unglück des Mannes warteten dort schon die Komplizen des 19-Jährigen. Die Brutalo-Gang brachte ihr Opfer zu Boden, schlugen und traten auf es ein und würgten es.

Danach warfen die Räuber den 57-Jährigen ins Wasser, aus dem er sich nur mit letzter Kraft retten konnte. Der Attackierte verlor bei dem Raub sein Portemonnaie, sein Mobiltelefon und seine Apple Watch. Die vier mutmaßlichen Täter konnten festgenommen werden.