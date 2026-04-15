Mann greift Reisende in Berliner S-Bahn mit Bohrschrauber an: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Nach einem mutmaßlichen Angriff mit einem Akku-Bohrschrauber am Bahnhof Berlin Ostkreuz und in einer S-Bahn sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Zu der Bedrohungssituation kam es am Bahnhof Ostkreuz. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 23-jähriger Mann am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr am Bahnhof Ostkreuz Reisende bedroht haben. Dabei sei er mit einem Akku-Bohrschrauber in der Hand umhergelaufen.

Zudem wurde der Polizei gemeldet, dass es in einer S-Bahn der Linie S41 zwischen den Stationen Frankfurter Allee und Ostkreuz zu einem Angriff gekommen sein soll.

Dabei soll ein bislang unbekannter Mann an der Hand verletzt worden sein. Nach Angaben von Zeugen erlitt er eine stark blutende Wunde, als er versuchte, sich gegen den Angreifer zu wehren.

Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Berliner Polizei nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später am Bahnhof Ostkreuz vorläufig fest. Der mutmaßlich verwendete Akku-Bohrschrauber, an dem sich Blutspuren befanden, wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Die Bundespolizei hat zudem Videoaufnahmen gesichert.

Gesucht werden insbesondere der verletzte Mann sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst betroffen waren.