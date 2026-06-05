Neue Ermittlungsgruppe zu Schüssen in Berlin: Rund 30 Verdächtige in Haft

Berlin - Rund drei Monate nach der wegen einer Zunahme von Schüssen in Berlin gegründeten Ermittlungsgruppe "Telum" bei der Staatsanwaltschaft befinden sich 29 Verdächtige in Untersuchungshaft.

Auch in Kreuzberg kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Schusswaffen. (Archivbild) © Anja Mia Neumann/dpa

Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen-Presse-Agentur mit. Insgesamt bearbeiten die Juristen 126 Verfahren (Stichtag 27. Mai). In acht weiteren Fällen wurde Anklage erhoben, wie es weiter hieß.

In einem Fall begann am Dienstag vor dem Landgericht Berlin der Prozess: Es geht um Schutzgelderpressung und Schüsse als Denkzettel.

Vier Männer im Alter von 21 bis 26 Jahren stehen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter schwerer räuberischer Erpressung und Bedrohung vor Gericht.

Die Ermittlungsgruppe "Telum" (lateinisch für "Angriffswaffe") wurde Ende Februar eingerichtet, um die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK) zu verstärken. Die Staatsanwaltschaft reagierte damit auf die Sondereinheit des Landeskriminalamts "Ferrum" (lateinisch für "Eisen"), die es seit November 2025 gibt. Beide Gruppen arbeiten eng zusammen.