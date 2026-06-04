Polizist bei Einsatz in Gesundbrunnen von Messer verletzt

Berlin - Am Donnerstagmorgen ist bei einem Einsatz in Berlin-Mitte ein Polizist von einem Messer verletzt worden.

Der Polizist ist bei einer Festnahme verletzt worden. (Symbolfoto) © Sven Kaeuler/dpa

Auf den Beamten wurde allerdings nicht von einem Tatverdächtigen eingestochen. Vielmehr wurde er durch ein Messer verletzt, welches sich in dessen Rucksack befunden haben soll, wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Da sich der Mann gegen seine Festnahme heftig zur Wehr gesetzt hatte, bohrte sich die Klinge mit der Spitze durch den Stoff und verletzte die Einsatzkraft am Bein.

Der Polizist musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Dem Vorfall war ein Einsatz im Ortsteil Gesundbrunnen vorausgegangen. Die Polizei wurde demnach gegen 8.40 Uhr zu einer verletzten Frau gerufen.

Ein Hinweis brachte die Einsatzkräfte dann auf die Spur des mutmaßlichen Täters, den sie schließlich in einem Café an der Brunnenstraße/Ecke Usedomer Straße festnehmen konnten.