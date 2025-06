13.06.2025 20:59 Mann in Arztpraxis getötet: Mordkommission ermittelt in Wedding

In einer Arztpraxis in Berlin-Wedding ist am Freitagnachmittag ein Mann tot gefunden worden. Die Mordkommission ermittelt.

Von Simone Rothe

Alles in Kürze Mann in Arztpraxis in Berlin-Wedding tot gefunden

Mordkommission ermittelt wegen Fremdverschulden

Todesursache nicht natürlicher Art

Genter Straße vorübergehend gesperrt

Polizei gibt keine Details zum Opfer preis Mehr anzeigen Der Tote war am Freitagnachmittag entdeckt worden. Jetzt ermittelt die Polizei. © Sven Käuler/TNN/dpa Für die Polizei stellte sich beim Anblick der Leiche schnell heraus, dass der Mann keines natürlichen Todes gestorben ist, wie ein Sprecher am Abend sagte. Die Situation, wie der Tote aufgefunden wurde, lege ein Fremdverschulden nahe. Weder zum Alter des Mannes noch zu der Frage, wie er in die Praxis kam, wollte der Sprecher aus polizeitaktischen Gründen Angaben machen. Zu einem "B.Z."-Bericht, wonach einer möglichen Gewalttat ein Überfall auf die Praxis vorausgegangen sein soll, äußerte sich die Polizei nicht. Die Genter Straße in Berlin-Wedding sei wegen der Ermittlungsarbeiten zunächst gesperrt. Gefunden worden sei der Tote gegen 15.40 Uhr.

