Mann in Berlin-Hellersdorf getötet: Bluttat wirft Fragen auf

Berlin - Polizeieinsatz in Berlin : Im Ortsteil Hellersdorf wurde ein Mann getötet!

In Berliner Ortsteil Hellersdorf ist ein Mann nach einem Streit getötet worden. © David Inderlied/dpa

In Berlin wurde ein Toter aufgefunden, doch vieles ist unklar: Was genau ist in Hellersdorf geschehen?

Wie die Berliner Polizei mitteilte, soll es auf der Janusz-Korczak-Straße am Samstagmorgen zuvor zu einem Streit gekommen sein.

Zu genauem Tathergang und Beteiligten gab es von der Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Auf Bildern, die die "B.Z." veröffentlichte, sind die Mordkommission und Kriminaltechniker zu sehen. Diese sichern offenbar aktuell vor einem Café Spuren zum Tathergang.