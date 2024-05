Wollten sie sich den Polizeidienst erschwindeln? Ermittlungen gegen Azubis

Berlin - Die Polizei Berlin ermittelt wieder einmal in den eigenen Reihen, diesmal gegen zwei Polizeischüler, die bei den Prüfungen betrogen haben sollen.

Die Berliner Polizei ermittelt wegen Betrugs gegen zwei Polizeischüler im fünften Semester. (Archivfoto) © Maurizio Gambarini/dpa

Gegen die beiden Auszubildenden im fünften Semester wurden daher am Donnerstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft zwei Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, wie die Behörde mitteilte.

Die Durchsuchungen wurden in der Polizeiakademie in Spandau und in den Wohnungen der beiden Tatverdächtigen durchgeführt. Dabei konnten demnach "diverse Beweismittel sichergestellt werden" wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Ermittlungen führt die Cybercrime-Fachdienststelle des Landeskriminalamtes, da der Verdacht besteht, dass Daten ausgespäht wurden.

Ob gegen die Verdächtigen Dienst- und personalrechtliche Maßnahmen eingeleitet werden, hänge vom Ausgang des Strafverfahrens ab, hieß es weiter.