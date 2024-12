Mann liegt mit Stichwunden auf Gehweg: Polizei nimmt 23-Jährigen fest!

Berlin - In Berlin-Zehlendorf ist ein 21-Jähriger am Montag bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Nun nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen fest.

Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stellte sich ein 23-Jähriger am Dienstag gegen 21.30 Uhr am Berliner Ostbahnhof. Seitdem befindet er sich in Gewahrsam.

Am Mittwoch wird er einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über einen Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft deutet die Tat als schwere Körperverletzung, da das Opfer wahrscheinlich trotz einer Notoperation querschnittsgelähmt bleiben wird.

Zuvor berichtete das Opfer, dass er am Montagabend in einem Park am Teltower Damm von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden.

Bei der Attacke erlitt der Mann Stichverletzungen im Rücken und im Bereich der Brustwirbelsäule. Hinzu kam eine Schnittwunde im Gesicht.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik, in der er notoperiert werden musste.