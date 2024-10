Mann mit massiven Messerstichen von Bekanntem nahe U-Bahnhof gefunden

Berlin - In Marzahn-Hellersdorf ist ein 31 Jahre alter Mann am gestrigen Mittwoch durch Messerstiche schwer verletzt worden.

Die Polizei wurde am gestrigen Mittwoch nach Marzahn-Hellersdorf alarmiert. (Symbolbild) © TAG24

Wie die Polizei mitteilte, rief der Mann zunächst seinen 32-jährigen Bekannten an und informierte ihn, dass er sich verletzt in der Nähe des U-Bahnhofs Cottbusser Platz befindet.

Da der 31-Jährige betrunken war, konnte er nicht konkret angeben, wo er sich befand. Sein Bekannter machte sich zusammen mit einer 33-Jährigen auf die Suche nach ihm.

Die beiden fanden ihn schließlich in einer Grünanlage in der Nähe des U-Bahnhofs und alarmierten wegen seiner Verletzungen die Feuerwehr.

Aufgrund der Messerstiche an einem Oberschenkel, am Gesäß sowie am Oberkörper informierten die Rettungskräfte die Polizei gegen 23 Uhr.