Mann öffnet Wohnungstür und wird brutal mit Messer attackiert

In Berlin-Gesundbrunnen ist in der Nacht zu Montag ein 36-Jähriger an seiner eigenen Wohnungstür überfallen und schwer verletzt worden.

Von Christoph Carsten

Die Räuber warteten mit einem Messer bewaffnet vor der Wohnungstür. (Symbolbild) © Kira Hofmann/dpa Wie die Polizei mitteilte, klingelten ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau gegen 3 Uhr an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Wollankstraße. Als der Bewohner die Tür aufmachte, steckte der Unbekannte das Messer durch den Türspalt und stach dem 36-Jährigen in die Hand. In der Wohnung versetzte der Angreifer seinem Opfer mehrere Messerstiche in den Rücken. Dann flüchtete der Tatverdächtige zusammen mit seiner Komplizin und mit dem Handy des Mieters. Der Verletzte schleppte sich zu einem Nachbarn, der die Einsatzkräfte verständigte.