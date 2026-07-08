"Viva Hamas": Paar antisemitisch beleidigt, jetzt ermittelt der Staatsschutz

Berlin - Ein Mann und eine Frau sollen zwei andere Personen in Berlin-Prenzlauer Berg antisemitisch beleidigt haben.

Der verdächtige Mann soll dem Teil der radikalen propalästinensischen Szene in Berlin angehören. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, wie ein Sprecher auf dpa-Anfrage sagte. Das Verfahren bearbeitet der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt, der üblicherweise bei politisch motivierten Straftaten zuständig ist. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete er sich am Samstag gegen 15.30 Uhr auf dem Gehweg der Fehrbelliner Straße. Eine Frau meldete sich kurz danach bei der Wache der Polizei in der Nähe.

Sie gab an, sie sei auf der Straße aus einem Auto gestiegen. Dort habe sie bemerkt, wie zwei Unbekannte zwei anderen Personen unter anderem "Fuck Zionism" (Scheiß Zionismus), "Fuck Jews" und "Viva Hamas" (Es lebe die Hamas) zugerufen hätten.

Die Zeugin gab bei der Polizei an, den Vorgang mit ihrem Handy gefilmt zu haben und die Aufnahmen zur Verfügung zu stellen.

Der "Jüdischen Allgemeinen", die das Video veröffentlicht hat, sagte die Frau, sie selbst sei nicht jüdisch, lebe aber in Israel und sei zu Besuch in Berlin gewesen. Sie habe nicht erkennen können, ob das Paar mit einem Kinderwagen, dem die Beleidigungen zugerufen wurden, jüdisch gewesen sei. Es habe sich schnell entfernt.