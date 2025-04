Mann will Frauen begrapschen und zeigt seinen Penis: Dann eskaliert er weiter in einem Café

Berlin - Widerlicher Attacke in Berlin-Mitte: Dort soll sich am Mittwochmorgen ein 20-Jähriger entblößt, Frauen sexuell belästigt und randaliert haben. Zudem wird ihm gefährliche Körperverletzung vorgeworfen

Dann kehrte er ins Café zurück, wo er sich sexuell anzüglich geäußert haben soll, und haute dann mit einem Zuckerstreuer auf den Verkaufstresen. Dabei sei die Scheibe beschädigt worden und der Mann habe sich am zerbrochenen Glas verletzt.

Anschließend soll er in Schumannstraße auf zwei Frauen zugegangen sein und einer von ihnen am Kleid gezerrt haben. Da sich die 36-Jährige aber wegdrehte, konnte sie den Angriff abwehren.

Demnach berichteten Zeugen, dass der Verdächtige gegen 8.10 Uhr ein Café in der Reinhardtstraße betrat und dort hinter den Verkaufstresen ging.

Der Mann wurde direkt nach dem Vorfall festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine 31-jährige Passantin bemerkte die wilden Szenen. Sie eilte in den Laden und habe versucht, die Lage zu beruhigen, sei aber attackiert worden. Dieser schleuderte eine Zuckerdose auf die Café-Betreiberin und traf die 41-Jährige in dem Bauch. Die Passantin klagte im Anschluss über Schmerzen am Arm, die 41-Jährige erlitt eine Prellung.

Der 20-Jährige landete im Polizeigewahrsam, wo seine Personalien aufgenommen und Blut abgenommen wurde. Der Verdächtige soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter. Ob gegen den 20-Jährigen Haftbefehl erlassen wird, werde dann geprüft.