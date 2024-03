Mann wird fast von einem Besen erschlagen: 15-Jähriger festgenommen

Berlin - Am Donnerstagnachmittag soll ein Jugendlicher einen Besen aus einer Wohnung im Berliner Ortsteil Marzahn-Hellersdorf auf Passanten geworfen haben.

Der 15-jährige Besen-Werfer wurde zum nahe gelegenen Polizeiabschnitt mitgenommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Ermittler am heutigen Freitag mitteilten, ereignete sich die Tat gegen 16.45 Uhr in der 25. Etage eines Wohnhauses an der Allee der Kosmonauten.

Ein 40-jähriger Mann konnte nur durch Zuruf einer 36-Jährigen rechtzeitig ausweichen.

Kurze Zeit später verließ der Junge mit drei weiteren Jugendlichen das Gebäude, sie wurden von den beiden Zeugen festgehalten, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Zwei 16-Jährige und ein 14-Jähriger durften nach der Aufnahme der Personalien den Heimweg antreten.

Der 15-jährige Besen-Werfer wurde zum nahe gelegenen Polizeiabschnitt mitgenommen und an seine Mutter übergeben.