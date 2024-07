04.07.2024 12:05 Mann wird in Neukölln überfallen - und landet selbst hinter Gittern!

In Berlin-Neukölln ist am Mittwoch ein 32-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls geworden. Später landete der Mann selbst in Haft.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Neukölln ist am Mittwoch ein 32-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls geworden. Später landete der Mann selbst in Haft. Die Berliner Polizei nahm am Mittwochnachmittag in Neukölln einen Mann (32) fest. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa Wie die Polizei mitteilte, saß der 32-Jährige gegen 16 Uhr in einem Café an der Pannierstraße, als sich zwei Männer zu ihm setzten. Dann attackierte das Duo den Gast aus heiterem Himmel mit Pfefferspray. Einer der Tatverdächtigen stahl dessen Portemonnaie aus seiner Tasche, bevor die Räuber mit ihrer Beute die Flucht ergriffen. Der 32-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Angreifer, einen 20-Jährigen, festhalten. Dabei soll er diesen mehrfach mit einem Stück Holz geschlagen haben. Berlin Crime Vergewaltiger auf der Flucht: So ist er seinen Aufpassern entkommen Die Polizei nahm beide Männer fest. Der zweite Räuber konnte unerkannt entkommen. Der Rettungsdienst behandelte die beiden Festgenommenen ambulant wegen Augenreizungen, die sie durch das Pfefferspray erlitten hatten. Der ausgeraubte 32-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Mehr noch: Die Beamten stellten fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl besteht und lieferten ihn ein. Auch der mutmaßliche Räuber kam in Haft.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa