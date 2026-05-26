Maskierte Macheten-Männer überfallen Pizza-Laden
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Von Hannan el Mikdam-Lasslop, Denis Zielke
Berlin - Zwei Unbekannte haben mit Macheten bewaffnet einen Pizzaladen in Berlin-Baumschulenweg ausgeraubt.
Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Überfall in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen Mitternacht in der Baumschulenstraße.
Den Angaben zufolge waren die Täter maskiert und forderten unter Androhung der Macheten Bargeld von einem Mitarbeiter. Danach flohen die Täter mit dem Geld.
Laut Polizei wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Diebstahlguts machte der Polizeisprecher keine Angaben. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa