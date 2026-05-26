Maskierte Macheten-Männer überfallen Pizza-Laden

Berlin - Zwei Unbekannte haben mit Macheten bewaffnet einen Pizzaladen in Berlin -Baumschulenweg ausgeraubt.

Die Polizei fahndet nach den Räubern. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Überfall in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen Mitternacht in der Baumschulenstraße.

Den Angaben zufolge waren die Täter maskiert und forderten unter Androhung der Macheten Bargeld von einem Mitarbeiter. Danach flohen die Täter mit dem Geld.