Maskiertes Trio überfällt Tankstelle in Niederschönhausen mit Beil

Zwei Angestellte einer Tankstelle im Berliner Ortsteil Niederschönhausen wurden am gestrigen Samstag von einem maskierten Trio überfallen.

Laut Polizei betraten drei Männer am gestrigen Samstag die Tankstelle in Pankow an der Blankenburger Straße kurz nach 18 Uhr.

Einer des Trios soll dabei ein Beil gezeigt und die beiden Angestellten im Alter von 24 und 41 Jahren aufgefordert haben, das Bargeld herauszurücken.

Schließlich sollen die Männer hinter den Tresen gegangen sein, um das Geld selbst aus der Kasse zu nehmen.

Nachdem die Unbekannten sich auch aus dem Portemonnaie der 41-Jährigen bedient hatten, flüchteten sie. Die beiden Angestellten wurden bei dem Überfall nicht verletzt.