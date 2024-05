Massenschlägerei an S-Bahnhof: 12 Verletzte, ein Mann in Lebensgefahr

Berlin - An einem Berliner S-Bahnhof haben sich am späten Samstagabend etwa 60 Menschen eine heftige Schlägerei geliefert. Es gab zahlreiche Verletzte.

Bereits beim Auftakt der Final Four der Basketball-Euroleague in der Uber Arena am Ostbahnhof war es am Freitag zu einer brutalen Schlägerei zwischen zahlreichen Basketball-Hooligans gekommen. Zwei Polizisten wurden verletzt.