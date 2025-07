13.07.2025 15:23 Messer-Angriff im Rotlichtviertel: 16-Jähriger bei Streit schwer verletzt

An der Kurfürstenstraße in Berlin-Tiergarten ist ein 16-Jähriger am Samstag bei einem Streit mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden.

Von Christoph Carsten

Streit an Kurfürstenstraße eskaliert in Schlagabtausch

Unbekannter sticht Jugendlichen ins Bein

Zeugin bringt Angreifer durch lautes Rufen zum Ablassen

Laut Polizei geriet der Jugendliche gegen 18.10 Uhr an der für ihre Straßenprostitution berüchtigten Kurfürstenstraße mit mehreren ihm unbekannten Männern in einen Streit. Aus dem zunächst verbalen Disput entwickelte sich bald ein handfester Schlagabtausch. Im weiteren Verlauf soll ein weiterer Unbekannter hinzugekommen sein, der dem 16-Jährigen ein Messer ins Bein stach. Eine Zeugin des Geschehens konnte die Angreifer schließlich durch lautes Rufen dazu bringen, von ihrem Kontrahenten abzulassen. Die Gruppe floh in Richtung Blumenthalstraße. Fußgänger kümmerten sich um die Erstversorgung des Verletzten. Mit dem Rettungsdienst kam der Teenager in ein Krankenhaus, wo er mit seiner Stichverletzung stationär aufgenommen wurde. Die Verletzung ist den Angaben zufolge nicht lebensbedrohlich. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Hintergrund der Tat und der Identität der Täter, aufgenommen.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa