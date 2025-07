Neukölln: Mann mehrfach angeschossen in Auto gefunden

Berlin - In Berlin-Neukölln ist in der Nacht auf Donnerstag ein 38-Jähriger durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Die Hintergründe sind weitgehend unklar. Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Demnach wurde der Mann gegen 0.15 Uhr mit mehreren Schussverletzungen in seinem Auto am Horst-Caspar-Steig entdeckt.

Erst einen Tag vorher, in der Nacht auf Mittwoch, hatten unbekannte Täter ebenfalls in Neukölln an der Kreuzung Hermannstraße Ecke Kienitzer Straße das Feuer auf einen 20-Jährigen und dessen Auto eröffnet, als dieser an einer roten Ampel stand. Der junge Mann blieb unverletzt.