Messer-Attacke in Marzahn: Mann am helllichten Tag niedergestochen

Berlin - Blutige Eskalation der Gewalt in Berlin-Marzahn: Ein 26-Jähriger ist am Freitagnachmittag niedergestochen worden.

Zu den Hintergründen des Streits machte die Polizei keine Angaben. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Er habe Stichwunden am Bein und am Oberkörper erlitten, teilte die Polizei am Samstag mit.

Das Opfer sei gegen 16.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Hellersdorfer Straße von drei Männern angesprochen worden und dann mit ihnen in Streit geraten, hieß es.

Wahrend sich zwei Männer des Trios im weiteren Verlauf aus dem Staub machten, soll der dritte den 26-Jährigen mehrfach mit einem Messer attackiert haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter in Richtung Lily-Braun-Straße.

Zeugen alarmierten Rettungskräfte, die den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.