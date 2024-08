Messerstecherei in Unterkunft für Geflüchtete: Mehrere Verletzte, zum Teil schwer

Berlin - In einer Unterkunft für Geflüchtete in Marzahn-Hellersdorf ist es zu einer schweren Messerstecherei gekommen.

Der Rettungshubschrauber "Christoph" landete vor einer Unterkunft für Geflüchtete im Berliner Ortsteil Marzahn. © Morris Pudwell

Am gestrigen Dienstag stach ein 21-jähriger Bewohner der Gemeinschaftunterkunft gegen 22.40 Uhr in der Bitterfelder Straße auf mehrere Menschen ein, wie eine Sprecherin der Polizei TAG24 auf Nachfrage mitteilte.

Zunächst soll er mit einem 38-jährigen Besucher vor der Unterkunft in einen Streit geraten sein, bevor er ihn schlug. Ein Sicherheitsmitarbeiter (62) kam hinzu, um die Lage zu deeskalieren, doch auch er soll von dem 21-Jährigen mit Schlägen attackiert worden sein.

Dann habe sich der Mann entfernt. Jedoch traf der Bewohner kurz nach der Auseinandersetzung auf dem Hof der Gemeinschaftsunterkunft auf eine Gruppe von 20 Personen. Diese soll der 21-Jährige zunächst geschlagen und dann mit einem Messer attackiert haben.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest, der über Schmerzen am Oberkörper klagte. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt und anschließend bei der Kripo in Polizeigewahrsam eingeliefert.