Minderjährigen ausgeraubt und bedroht: Alle Tatverdächtigen identifiziert

Die Polizei hat die Suche nach den sechs Tatverdächtigen erfolgreich beendet. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Ermittler am heutigen Montag mitteilten, ereignete sich die Tat am 18. Mai des vergangenen Jahres gegen 12 Uhr am Europaplatz in Moabit.

Demnach sollen die Tatverdächtigen einem 15-Jährigen die Kopfhörer und das dazugehörige Ladecase entnommen haben. Zuvor haben sie den Jugendlichen und dessen Begleiter durch Vorhalten mehrerer Messer bedroht, bis diese aus Angst nachgaben.

Verletzt wurde niemand.

Die mutmaßlichen Täter wurden dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Mittels der aufgezeichneten Bilder erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise aus der Bevölkerung.